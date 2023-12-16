وساطة عمانية لخفض التصعيد الحوثي في البحر الأحمر

قال محمد عبدالسلام، رئيس وفد جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، إنهم مستمرون في النقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عملياتهم بالقرب من باب المندب.

وأضاف عبدالسلام، في حسابه على منصة "إكس"، "برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي".

وأضاف "أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها".

وأوضح عبدالسلام، أنه وفي مختلف اللقاءات "جرى التأكيد أن موقف اليمن(الحوثيون) مع غزة غير خاضع للمساومة، وأن سفن العدو (الإسرائيلية) أو تلك المتوجهة إلى موانئه ستبقى عرضةً للاستهداف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى القطاع".

وأردف بالقول "أي خطوات حقيقية تستجيب للوضع الإنساني في فلسطين وغزة بإدخال الغذاء والدواء من شأنها أن تساهم في خفض التصعيد".

وفي وقت سابق، هددت جماعة الحوثي، بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل، "ما لم يتوقف العدوان على غزة"، مشيرة إلى أنه "لدى قواتها أسلحة قادرة على إغراق السفن".

ولاقت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، استهجانا دوليا كبيرا. ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر (غربي اليمن)، منذ اقتحامهم العاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014.