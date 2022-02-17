البرهان: حريصون على إكمال عملية التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة نزيهة

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.
ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أوضح رئيس مجلس السيادة أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، مؤكدا استقلالية السلطات القضائية والعدلية.
وذكر رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بيرتس، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث الوضع في دارفور وتطبيق الإجراءات الأمنية التي تساهم فيها البعثة عبر اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور.
وأضاف بيرتس أن اللقاء تطرق إلى المشاورات التي تقوم بها بعثة (يونيتامس) للخروج من الأزمة الراهنة في السودان وضرَورة خلق مناخ مناسب للمشاورات بين المكونات السودانية يسمح بإعادة بناء الثقة، واصفًا لقائه بـ«البرهان» بالمفيد والمثمر.
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