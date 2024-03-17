الحلقة السابعة:

* ما معنى الكلفة؟

* الست مجبور

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ولا يقتصر تاريخ القاهرة على مساجدها التاريخية ومآذنها الشامخة أو القصور المنيفة؛ ففي مقابرها وجباناتها كنوزا مخفية لم يرها ولم يوثقها الكثير من قبل.ووثق الدكتور مصطفى الصادق، أستاذ الطب المتفرغ بقصر العيني والمهتم بالتاريخ والتراث، جولاته بجبانات مقابر القاهرة التي أمضى بها سنوات عديدة، وجمع مادة ثرية من صور المقابر التاريخية، وصدرت أواخر يناير الماضي في كتاب: "كنوز مقابر مصر.. عجائب الأمور في شواهد القبور"، عن دار ديوان للنشر.نتناول في حلقة اليوم شاهد قبر الكلفة ست مجبور، وملامح قصيرة من حياتها كما دونها الدكتور مصطفى الصادق في كتابه.يقول الصادق إن الكلفوات كانوا نساء تركيات تربين في قصر مخدومهن، ويقمن على خدمة سيدة القصر.وكن أشبه بخادمات السيدة الأولى في القصر، يساعدنها في استقبال ضيفاتها والترحيب بهن والترويح عنهن، ويمكن القول إنهن كن في مركز اجتماعي يشابه معتوقات الشخصيات الكبيرة بالبلاط الملكي.كانت الست مجبور تعمل في قصر محمد شریف باشا، وتوفيت يوم الثلاثاء 12 يوليو سنة 1911، ودفنت في حديقة حوش شريف باشا بقرافة الإمام الشافعي التركيبة من الحجر من مستويين، مزخرفة بزخارف نباتية ونقوش كتابية، ويعلوها شاهدا قبر، الشاهد الخلفي (المضاهي فارغ ولا توجد عليه أي زخارف أو كتابات، أما الشاهد الأمامي فيشغله نقش كتابي مكتوب بالخط الفارسي البارز في تسعة أسطر تفصل بينها خطوط أفقية بارزة تُقرأ كالتالي:"هو الباقييامارا بعبد قد فنىترك الأحبة والبنين وما جنىسألتك بالنبي وإلهتُهدي من القرآن فاتحة لناهذا قبر المرحومة الست مجبورالكلفة توفت إلى رحمة الله تعالى في يوم الثلاثاء 15 رجب سنة 1329".