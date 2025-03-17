وجه الناقد الفني طارق الشناوي، انتقادات للفنان أحمد العوضي على خلفية تصريحاته الأخيرة، قائلا: «تصريحاته الأخيرة وفكرة أنه الأكثر نجومية، وأنه الأنجم تخليه تحت بسبب تصريحاته، أما على المستوى الفني فهو في الوسط».

وعلق خلال مقابلة لبرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار» على الثنائية التي كونها مع زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: «عنده نفس مشكلة حسام حبيب، فعندما تراه في أي مكان، أول سؤال سيكون به شيء متعلق بياسمين، وهذا قطعا يأخذ منه ولا يعطيه».

وحول رأيه في الفنان حمادة هلال ومسلسله «المداح» ، قال: «يقدم شيئا يصدقه، المداح كله خزعبلات وما وراء الطبيعة وجن وعفاريت، ولو حكمنا بمنطق العقل، فهو ليس مطلوبا، والمفروض نعمل أكثر على العقلانية، نحن كمجتمع عربي نحتاج إلى أن نضرب هذه الخزعبلات، ولكن شبهه ويقدمها بقناعة وناجح فيها، حمادة ممثل، لكنه مقتنع بما يفعله، عالم الجن والعفاريت، أعتقد، وعندي إحساس أنه يصدق كل هذا، والذي أنجح الحكاية هو أنه يُصدقها».

وتحدث عن خلافه مع الفنان مصطفى قمر بسبب فيلمه الأخير، قائلا: «مصطفى هاجمني بسبب فيلمه الأخير لأنه لم يعجبني، وأنا أرى أن مصطفى في معركة مع الزمن، فهو لم يعد في المقدمة، وعليه أن يتعامل مثل أغلب جيله، الذين يدركون أنهم في منطقة ليست زمانهم ويوافقون على ذلك، لكن هو لديه إحساس بأنه لا يزال في زمانه ويومه، ولندع الزمن هو الذي يقول له رأيه».