معيط: 900 مليون دولار قيمة أوامر الدفع المسجلة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

قال محمد معيط وزير المالية، إن مبادرات سيارات المصريين من الخارج التى انتهت في 15 مايو الحالي بلغت قيمة أوامر الدفع بها 900 مليون دولار موضحا أن ما تم تحويله بالفعل بلغ 368 مليون دولار.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال الكندي، اليوم الأربعاء، بعنوان "الموازنة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام".

ووفقا لبيانات وزارة المالية، شهدت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إقبالا كبيرا قبل نهايتها، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومى 6 آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية 25 مليون دولار.

وأضاف معيط، أن أكثر من 167 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة.