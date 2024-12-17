صبحي: اختيار المغرب لتنظيم كأس العالم شهادة نجاح لأفريقيا والعرب

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توجه وزيرالشباب والرياضة أشرف صبحي للمملكة المغربية الشقيقة علي نجاحهم في تنظيم واستضافة احتفالية الكاف لاختيار الأفضل بافريقيا 2024 والتي استضافتها مدينة مراكش مساء اليوم.

مشيرا إلى الرعاية التى قدمها الملك محمد السادس والتى أثمرت عن نجاح الاحتفالية الأهم على مستوى كرة القدم الأفريقية.

كما توجه صبحي بالشكر الي فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علي الاستقبال المميز والحار وايضاً علي التنظيم الجيد والمعهود من دولة المغرب .

واشار وزير الرياضة بحديثه عن ثقته في نجاح دولة المغرب الشقيق في استضافتها لكأس العالم 2030 ، مضيفاً ان اختيار الفيفا لتنظيم المغرب لكأس العالم هو شهادة نجاح كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للكرة العربية والأفريقية والتي شهدت تقدم كبير علي المستوي الفني وعلي المستوي التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الرياضية بالقارة الأفريقية

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قد استلم مساء اليوم ونيابة عن السيد رئيس الجمهورية الجائزة التي منحها الكاف للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل السنوي لتوزیع جوائز 2024 CAF، تقديراً لجهود فخامته في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها بمصر والقارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة .