مسؤول عسكري عراقي: مباحثات لمراجعة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن وجود مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين.

وقال خلف - في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم" اليوم السبت - إن الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، منوها بأن بلاده لها ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وستعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادة البلاد.

وأوضح أن واحدة من الطروحات الموجودة، هي أن يتواجد حلف الناتو في العراق ويكون تواجد القوات الأمريكية من ضمن هذا الحلف.

يأتي هذا في وقت يتبنى فيه البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي، قرارا يلزم الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.