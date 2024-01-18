قال رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري سابقا، الدكتور محمود أبو زيد، إن السد العالي "عمل هندسي فريد"، وهو أيضًا "أهم مشروع هندسي في القرن العشرين"، مضيفًا أن جهات عدة تكاتفت لتنفيذ المشروع بمشاركة فنيين كبار.

وأكد أبو زيد، لـ"الشروق"، أن السد العالي حمى مصر من سلسلة فيضانات عالية منذ إنشائه، كما حمى مصر في فترة جفاف استمرت 7 سنوات، لجأت فيها لاستخدام معظم المياه المخزنة في السد، مؤكدا أن المشروع يخضع لأعمال صيانة وتجديد مستمرة.

ووجّه التحية إلى بناة السد العالي والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قائلا إن توفير التمويل اللازم للمشروع كان بمثابة "ملحمة كبرى".

ووضع حجر أساس مشروع السد العالي في 9 يناير 1960 وافتتح رسميا في 15 يناير 1971.