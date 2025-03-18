الأولمبية توضح دور اللجنة التي تبحث شكوى الأهلي ضد الرابطة واتحاد الكرة

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أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، عن اللجنة المتخصصة في البت في شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة.

وضمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، وتضم اللجنة في تشكيلها كلًا من محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، وهيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية.

وكانت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى المقدمة من النادي الأهلي وحددت مدة أسبوع للرد من خلال الرابطة والاتحاد.

وكان الأهلي قد رفض خوض مباراة القمة 130 ض نادي الزمالك بسبب تعيين حكم مصري بقيادة محمود بسيوني، في حين أن رابطة الأندية طلبت تعيين حكم أجانب لمباريات أهل القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص.