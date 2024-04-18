استمرار نمو مخزون النفط الخام في أمريكا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 12 أبريل الحالي للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 7ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 8ر5 مليون برميل في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 6ر1 مليون برميل.

في الوقت نفسه، بلغ المخزون الأمريكي 460 مليون برميل، أي أقل بنسبة 1% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل، ذكرت الوزارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 2ر1 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 8ر2 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.