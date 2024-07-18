رمضان صبحي يقدم شكوى في المحكمة الرياضية ضد منظمة مكافحة المنشطات

تحدث الإعلامي هاني حتحوت، عن قرار لجنة الاستماع للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برفع الإيقاف عن رمضان صبحي نجم بيراميدز.

قال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تلقت قرار لجنة الاستماع بالمنظمة في قضية رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على "اكتشاف غير نمطي".

أضاف:" قرار اللجنة جاء بالأغلبية، بعدما تم التحقيق مع اللاعب من قبل ثلاث أعضاء وقررت عدم فرض عقوبة على اللاعب، باالإضافة إلى الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب".

أشار هاني حتحوت، إلى أن اللجنة بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

أكد هاني حتحوت، أنه علم من مصدر مقرب من رمضان صبحي، أن اللاعب سيقدم شكوي في المحكمة الرياضة ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بسبب تضرر اللاعب من قرار منظمة مكافحة المنشطات بإيقافه والتشهير به.

أتم:" من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الطعن على قرار رفع الإيقاف على رمضان صبحي بعد صدور حيثيات الحكم".