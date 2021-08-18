كندا تستقبل طائرتي إجلاء دبلوماسيين وأفغان فارين من أفغانستان

وصلت إلى كندا طائرتان تقلان دبلوماسيين كنديين، ومواطنين أفغان هاربين من سيطرة طالبان على بلادهم في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية اليوم، أن إحدى الرحلات هبطت في تورنتو تقل أفغانا مؤهلين للحضور إلى كندا بموجب إجراءات الهجرة الخاصة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا للمترجمين الفوريين وموظفي السفارة الذين ساعدوا الكنديين.

وهبطت الرحلة الثانية في أوتاوا وشملت موظفين عائدين من السفارة الكندية في كابول، والتي تم إجلاؤها مع سيطرة مقاتلي طالبان على البلاد. ولم يتضح في هذا الوقت عدد الأفغان الذين كانوا على متن الرحلة التي هبطت في تورونتو.

واحتشد آلاف الأشخاص اليائسين في مطار كابول في الأيام الأخيرة أملا في الفرار من الجماعة المتطرفة.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني الكندية أن بعض القوات الكندية في أفغانستان قد عادت الآن.

وواجه رئيس الوزراء، جستن ترودو، الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه، أسئلة من الصحفيين حول الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن لمساعدة الأفغان الذين ما زالوا عالقين في كابول.