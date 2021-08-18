قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة حيوان الجيزة، إن واقعة القرود التي انتشرت في منطقة حدائق الأهرام ليست الأولى من نوعها، لكن حدثت واقعة مشابهة في شهر مارس الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن هناك اتجاهًا وصفه بـ"الغريب" على المجتمع، تتمثل في تربية حيوانات غير مستأنسة في المنازل، داعيًّا المواطنين للإبلاغ عن جيرانهم الذين يربون هذه الحيوانات لما يمثله ذلك من خطر وذعر للمنطقة بأكملها.

وأشار رجائي، إلى أن هناك من يربي أشبال أسود أو نسانيس أو تماسيح، تصل فيما بعد إلى مرحلة التوحُّش فيتم التخلص منها بطريقة مخالفة للقانون.

ولفت إلى أن هناك قوانين تنظم تربية الحيوانات، وأن الإدارة العامة للحياة البرية هي التي تصدر تراخيص للتربية، لكنّه أشار إلى أن الحيوانات البرية يُمنع تربيتها في المنازل، وتكون لها مراكز إكثار خاصة بها ومرخصة.

ونوه بأن الإدارة تلقّت بلاغًا من رئاسة حي حدائق الأهرام بشأن انتشار القرود من أجل السيطرة عليها دون أن يحمل ذلك خطرًا عليها باعتبارها لا تمثّل خطرًا كبيرًا، لكن الأزمة تكمن في تسبّبها في ذعر للمواطنين.