أفاد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، بمصرع 5 عناصر وإصابة 10 آخرين من فريق الإنقاذ التابع لبلاده بحادث سير في شرق ليبيا الذي اجتاحته الفيضانات الأسبوع الماضي.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس على منصة «إكس»: «حزينون على أعضاء البعثة اليونانية، أفكاري مع عائلات الضحايا والجرحى العشرة»، كما نقلت وكالة الأناضول.

من جهته، أوضح وزير الدفاع نيكوس ديندياس في بيان، أن 3 من ضحايا الحادثة هم عناصر بالقوات المسلحة، فيما الاثنين الآخرين من المدنيين.

وأعلن الحداد مدة 3 أيام في صفوف القوات المسلحة حزنا على الضباط.

بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في اليونان، أن مدنيَين كانا يعملان كمترجمين فوريين لدى الخارجية اليونانية لقيا حتفهما أيضًا في الحادث.

وأضافت أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلتهم بسيارة، بينما كانت متّجهة من مدينة بنغازي إلى مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات.

وأوضحت الهيئة أن طائرة شحن عسكرية من طراز سي-130 أعادت أعضاء فريق الإنقاذ المكوّن من 13 فردًا إلى اليونان، بينما أقلعت طائرة شحن عسكرية من طراز سي-27 إلى ليبيا لإعادة الجثث إلى البلاد.

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، مخلفا دمارا كبيرا.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).