الفنان الإيطالي أندريا بوتشيللي يعود إلى العلا في حفل جديد

يعود أندريا بوتشيلي، أحد أشهر فناني العالم، إلى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية لإبهار الجماهير في قاعة مرايا.

ومن المقرر أن يقدم عرضًا في 21 يناير ضمن احتفالات شتاء طنطورة، وستكون هذه رابع زيارة له إلى المدينة التاريخية.

ويعرف الفنان الإيطالي المرموق بتقديمه الموسيقى الكلاسيكية للجمهور العصري، والقيام بذلك بشكل جيد لدرجة أن اسمه ظهر في مخططات البوب ​​الدولية، وفي عام 1998 شارك مع سيلين ديون في أغنية "The Prayer" التي ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة Quest for Camelot وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وبعد عام من ذلك تم ترشيحه لأفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز جرامي.

وخلال زيارته السابقة للمملكة في أبريل 2021، قدم بوتشيللي أداءً مبهرًا وأقيم الحفل الأخير في موقع التراث العالمي لليونسكو بالحِجر، وشارك المايسترو المسرح مع ابنه ماتيو وابنته فيرجينيا البالغة من العمر 9 سنوات، وغنى الأب وابنته أغنية "هاليللويا" للجمهور الغفير.

وقال بوتشيلي إن الأداء في مثل هذا الموقع كان لحظة خاصة جدًا للعائلة ولجميع الموسيقيين على خشبة المسرح، وأضاف أن أكون هنا وأساهم في صنع لحظة تاريخية في مثل هذا المكان الملهم الغني جدًا بالتاريخ البشرية والتراث والثقافة هو حقًا لحظة لا يمكن نسيانها.

وسيقدم أندريا الحفل في موسم العلا الثالث والمسمى بلحظات العلا، والذي يقع تحت مظلته مهرجان شتاء طنطورة، وينتهي في 12 من فبراير المقبل، سيعود الموسيقار مجدداً إلى قاعة مرايا التي أعيد افتتاحها حديثًا، بعد أن أحيا فيها حفلاً في عام 2018، والقاعة عبارة عن مكان فريد يقع في وادي عشار، ومسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه أكبر مبنى عاكس في العالم مع 9740 لوحة عاكسة.

ونظراً لبيع جميع التذاكر، وللوصول إلى جميع عشاق المايسترو بوتشيللي حول العالم، سيتم بث الحفل مباشرة على قناة MBC1 التلفزيونية، وقنوات لحظات العلا، وMBC1 على اليوتيوب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.