قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ليس قاتلًا مثل سلالات كورونا السابقة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" على شاشة "نايل لايف"، إن "أوميكرون الوديع" قد يعصف بغير المُطعمين والمسنين ومرضى الأمراض المزمنة والمدخنين والمدمنين.

وأوضح أنّ الصراع يدور حاليًّا بين متحوري أوميكرون ودلتا، لكن الفيروس الأساسي الذي ظهر منذ عامين في سبيله للاختفاء.

وتابع: "كورونا مولع بالطفرات ولديه ميول لإنتاج متحورات جديدة، لكنّ من حسن الحظ أنّ المتحورات كانت أقل في الضراوة وإن كانت أكثر عدديًّا"

ولفت إلى أنّ سلالة كورونا الأصلية التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية كانت عنيفة على العالم أجمع.

وأشار إلى أنّ الوضع الوبائي في مصر جيد، حيث تعاملت الدولة مع الأزمة باحترافية كبيرة، واستدل على ذلك بنجاح الدولة في تنظيم منتدى شباب العالم في ظل الجائحة.

