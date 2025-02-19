رد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على تساؤلات حول ارتفاع أسعار الدواجن إلى 110 جنيهات، رغم عدم زيادة أسعار الأعلاف أو الدولار، قائلا: «نحن في موسم الذروة، والأسعار كانت تتراوح بين 75 لـ85 جنيها، ووصلت الآن إلى 95 جنيها ولامست الـ100 جنيه، واستهلاك الدواجن يزداد في رمضان بين 30% إلى 35%».

ولفت خلال تصريحاته لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، إلى ارتفاع الطلب نتيجة توجه الأشخاص الذين ينظمون موائد الرحمن البدء في التخزين، بالإضافة إلى زيادة الطلب نتيجة التجهيزات لإرسال المساعدات لإخواننا في قطاع غزة، إلى جانب وجود ضيوف على الأراضي المصرية.

وتابع: «اللقطة اليوم أن سعر الدواجن مرتفع، لكن خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، كانت الأسعار تتراوح بين 75 لـ80 جنيها، المربون يدخلون في 6 دورات إنتاج خلال العام، ممكن يكسبوا دورتين ويخسروا مرة».

وأشار إلى أن الإنتاج شهد زيادة تتراوح بين 20% إلى25% خلال 2024-2025، متوقعا تراجع أسعار الكتاكيت بعد رمضان، قائلا: «التشوهات الموجودة اليوم بالنسبة لسعر الكتكوت سيبدأ التراجع بشكل كبير جدًا خلال أسابيع بعد رمضان وسيصل إلى مستوى 30 و35 جنيها».

وأكد أن «الإنتاج بدأ في التعافي والتزايد»، موضحا أن هناك دفعات كبيرة جدًا من الإنتاج سوف يجري ضخها من المربين خلال رمضان؛ لتعوض خسائر الدورتين أو الثلاث دورات الماضية.

وبشأن استمرار أسعار الدواجن عند مستويات 110 جنيهات، قال: «العام الماضي، وصلت أسعار الدواجن في رمضان إلى 115 و120 جنيها، الإنتاج هو الذي سيخلق التوازن في الأسعار».