سوزان نجم الدين: محمد منير صديقي واحتضنني عند مجيئي لمصر

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن الفنان محمد منير صديقها ولديها ذكريات طويلة مع أغنياته، موضحة أن منير هو من احتضننها عند مجيئها إلى مصر.

ونفت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، طلب الفنان محمد منير الزواج منها، معقبة: «ولو حصل هزار يعني، ومنير بيهزر ديما».

وأضافت أن أحد المنتجين حاول مساومتها إلا أنها رفضت ومزقت العقد، مؤكدة أنها لا تقدم تنازلات في عملها أو في أي شيء آخر.

وأكدت أنها لم تجري أي عمليات تجميل، وإنما أزالت شامة كانت أسفل فمها تميزها، مضيفة أنها حزنت بعد إزالتها لتعرضها لأزمات عديدة بعدها، حيث كانت تعتبرها جالبة الحظ لها.



