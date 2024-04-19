مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء لن يستمر لكن يصعب تحديد موعد انتهائه

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تخفيف أحمال الكهرباء أمر غير نهائي ولن يستمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الحكومة أعلنت بشفافية أنه سيتم استئناف تخفيف الأحمال بعد عيد الفطر.

وأوضح أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تخفيف الأحمال عبر توفير الموارد اللازمة، مشيرا إلى أنه بمجرد توفيرها سيتم وقف تخفيف الأحمال.

وشدد على أن الحكومة تدرك تمام الإدراك، الأعباء الملقاة على المواطنين جراء تخفيف الأحمال، وتعمل على الانتهاء من هذا الأمر وذلك مع توفر الموارد اللازمة.

وفيما جدَّد التأكيد على أن تخفيف الأحمال لن يستمر، لكن من الصعب تحديد موعد حاليًّا بالتوقف عن تطبيق ذلك.

وأشار الحمصاني، إلى أنّ الضغوط على شبكة الكهرباء ليست من المناخ لكن جراء التزايد في الاستهلاك وهو مرتبط بالمشروعات القومية والتوسع العمراني.

ونوه بأن تدبير الموارد اللازمة لاستيراد الوقود لتشغيل شبكة الكهرباء يتطلب مبلغا كبيرا، موضحا أن الدولة استطاعت توفير قدر لا بأس به لتغطية هذا الاحتياج، لكن هناك حاجة لمزيد من الموارد وعند ذلك ينتهي تخفيف الأحمال.