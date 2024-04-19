الحكومة: ارتفاع سعر صرف الدولار سبب الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ارتفاع سعر الدولار سبب الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذه الارتفاعات لن تؤثر على احتياجات المواطنين. وأوضح الحمصاني، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستتولى تأمين الاحتياجات الدوائية، ما يضمن عدم تـأثر المواطنين.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الأدوية سيكون بقدر يضمن عدم التأثير على قدرة المصانع على مواصلة العمل وإنتاجيتها.

وكان الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قد أكّد أن تحريك أسعار الأدوية سيتم بشكل محدود.

وتوقع أن تتراوح الزيادة بين 15% ‏و 25%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستشمل حوالي من 1000 إلى 1500 صنف دواء من أصل ‏‏17 ألف صنف مسجل‎.‎