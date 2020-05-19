الخارجية: السودان يستوضح موقف إثيوبيا إزاء العودة لمفاوضات سد النهضة

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أصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه أنه قد تم اليوم الثلاثاء 19 مايو، عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.

وتناول الاجتماع ملف سد النهضة الاثيوبي من جميع جوانبه.

وأوضح حمدوك رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

يذكر أن البيان السوداني عن اللقاء كان قد أشار إلى اتفاق مصري سوداني على ضرورة العودة لمسار التفاوض.

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