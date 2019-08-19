كشف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن حقيقة تدخله في أزمة تحرش عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني وزميله في المنتخب، إبان بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «بالتأكيد لم أتدخل في أزمة عمرو وردة، لأنني لست كابت المنتخب، أنا لست مدير المنتخب ، ولست المدرب، صدقوني إذا كنت قويا كنت سأغير الكثير من الأمور هناك، ولكن أنا لاعب ووضعوا الأمر على عاتقي».

وحول تغريدته التي دافع من خلالها عن عمرو وردة، قال صلاح: «ما أردت أن أقوله هو إن ذلك (التحرش الجنسي) حدث من قبل، ويحدث الآن».

وأضاف نجم ليفربول: «يجب أن يحصل المتحرش على علاج أو إعادة تأهيل، فقط للتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة أخرى».

وأتم: «ما أعنيه ليس شخصًا بعينه، ولكن بشكل عام المتحرشون يحتاجون للعلاج وإعادة التأهيل من أجل ذلك حتى يمكن التأكد من أن ذلك لن يحدث ثانية».