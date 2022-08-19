أعلنت وزارة التعليم العالي صدور قرارات بدء الدراسة بعدد 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الالكتروني، حيث تقرر قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الادنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من الثلاثاء المقبل 23 أغسطس، وحتي الثلاثاء 30 أغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي www.tansik.egypt.gov.eg.



وأضافت الوزارة أن الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية ستكون الطب 82%، طب الاسنان 80%، العلاج الطبيعى 78%، الصيدلة، 74%، الطب البيطري، 70%، الهندسة 68%، علوم الحاسب، 62%، العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الأثار – علوم سينمائية 55%.



وفيما يلي بيان بكليات الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة والمقرر بدء الدراسة بها العام الجامعي 2022/2023 وجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني:



جامعة الاسماعيلية الأهلية

كلية الطب

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

كلية طب الاسنان

كلية العندسة

كلية الصيدلة

كلية التجارة الدولية واللغات

كلية التمريض



جامعة المنصورة الأهلية

كلية الطب البشري

كلية طب الفم والاسنان

كلية الصيدلة

كلية الهندسة



جامعة اسيوط الأهلية

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

كلية الالسن واللغات التطبيقية

كلية الصيدلة والبحوث الدوائية

كلية العلوم المالية والادارية

كلية الطب البشري

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية طب الاسنان



جامعة المنوفية الأهلية

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي



جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الطب البشري

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

كلية طب وجراحة الفم والاسنان

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي



جامعة بني سويف الأهلية

كلية الطب البشري

كلية الاعلام

كلية طب الفم والاسنان

كلية التجارة

كلية العلاج الطبيعي

كلية الاداب

كلية الهندسة

كلية التمريض

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

كلية العلوم



جامعة جنوب الوادي الأهلية

كلية الطب والجراحة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية العلاج الطبيعي



جامعة المنيا الأهلية

كلية الصيدلة



جامعة حلوان الأهلية

كلية الهندسة

كلية الانسانيات والتجارة وادارة الاعمال

كلية الفنون والفنون التطبيقية



جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كلية الطب والجراحة

كلية الهندسة



جامعة بنها الأهلية

كلية الطب

كلية الاقتصاد وادارة الاعمال

كلية الهندسة

كلية الفنون البصرية والتصميم

كلية علوم الحاسب



جامعة الاسكندرية الأهلية

كلية الطب

كلية الهندسة

كلية طب الاسنان

كلية علوم الحاسب والبيانات

كلية الصيدلة

كلية العلوم



جامعة النيل الأهلية

إدارة الاعمال

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

الهندسة والعلوم التطبيقية

التكنولوجيا الحيوية



جامعة : المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مركز جامعة اسيوط

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات قناة السويس

الدراسات التجارية وادارةالاعمال– مركز جامعة اسيوط

الدراسات التجارية وادارة الاعمال قناة السويس

الحاسبات وتكنولوجياالمعلومات-مركزجامعةعين شمس

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بني سويف

الدراسات التجاريةوادارةالاعمال مركزجامعةعين شمس

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بقنا

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع الاسكندرية

الدراسات التجارية وادارة الاعمال جنوب الوادي بقنا

الدراسات التجارية وادارة الاعمال فرع الاسكندرية

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بالغردقة

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع المنوفية

الدراسات التجاريةوادارةالاعمال جنوب الوادي بالغردقة

الدراسات التجارية وادارة الاعمال فرع المنوفية

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بسوهاج

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مدينة السادات

الدراسات التجارية وادارة الاعمال بسوهاج

الدراسات التجارية وادارة الاعمال مدينة السادات

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات اسوان

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الفيوم

الدراسات التجارية وادارة الاعمال اسوان

الدراسات التجارية وادارة الاعمال الفيوم



وأوضحت الوزارة أن الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الالكتروني هي كالتالي:



يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.



يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.



يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.



ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.



وأشارت إلى أن طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:



النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.



يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.