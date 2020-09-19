كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك " متضمنا إلقاء شخص زجاجات مولوتوف بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة.

حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق من تحديد طرفى المشاجرة وهم: طرف أول (موظف وابنه، مقيمان بمحل الواقعة)، وطرف ثان (عاطل - مقيم بذات العنوان وشقيق الأول).

وتبين من التحريات إنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات على الميراث تطورت إلى مشاجرة أعد على إثرها العاطل بعض زجاجات المولوتوف، وألقاها على الطرف الأول (دون إصابات) انتقاما منه، ولم يقم أى من الطرفين بتحرير محضر بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.