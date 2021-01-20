ترامب يعدد إنجازاته: الحلم الأمريكي أعيد له الاعتبار في عهدي

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة كانت لتواصل الصعود الكبير في الاقتصاد لولا جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بلاده تفوقت على الاقتصادات الأخرى في ظل الجائحة بفضل الاقتصاد القوي.

وأضاف ترامب، خلال كلمة له مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حققت اكتفاء ذاتيًا في الغاز والنفط بشكل كبير، قائلًا إن «الحلم الأمريكي أعيد له الاعتبار في عهده».

وأشار إلى أن عهده شهد انتقال الملايين من الفقر إلى الطبقة المتوسطة والغنية في وقت قياسي، متابعًا: «ساعدنا أصحاب المعاشات والمتعاقدين، وحدث بشكل غير مسبوق قبل الوباء والجائحة».

ولفت إلى تأسيس العديد من المصانع وإعادة عبارة «صنع في أمريكا» بعدما أصابت الجائحة العالم، مضيفًا أن إدارته وقعت أكبر تمويل من نوعه للأطفال ورعايتهم، إضافة إلى تطوير لقاحين ضد كورونا في وقت قياسي.

وذكر أن «إدارة أخرى كانت لتأخذ ما يتراوح من ثلاث إلى 10 سنوات لتطوير لقاح هكذا»، معربًا عن حزنه لمن فقدوا أرواحهم؛ جراء فيروس «كوفيد - 19».

وتابع: «نصلي من أجل أن نتخلص من الفيروس نهائيًا، أطلقنا أكبر برنامج للتعافي اقتصاديًا، وخصصنا 4 تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، وخففنا آثار البطالة في أوقات عصيبة لم نمر بها في السابق».