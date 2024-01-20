 الهلال الأحمر بشمال سيناء: نجهز 500 شاحنة مساعدات يوميا لغزة.. والاحتلال يعرقل دخولها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر بشمال سيناء: نجهز 500 شاحنة مساعدات يوميا لغزة.. والاحتلال يعرقل دخولها

محمد شعبان
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 3:02 ص | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 3:02 ص

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن زيارة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية إلى العريش، ومن قبلها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي وزراء بلجيكا واسبانيا، لم تحقق الهدف المنشود منها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن 40 دولة ساهمت في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى اليوم، موضحا أن نصيب مصر من هذه المساعدات يمثل ثلثيها، بواقع 2526 شاحنة تحمل ملايين المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى إطلاع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على رفض الاحتلال مساعدات عدد من الدول الأوربية من بينها كذلك الأمم المتحدة.

وتابع: «يوميا يكون على معبر رفح 500 شاحنة جاهزة للدخول ولكن العراقيل الإسرائيلية تمنع دخولها».

ونوه إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال التباطؤ في إجراءات التفتيش، إضافة إلى سير الشاحنات 100 كيلو متر ذهاب وعودة إلى معبر العوجة قبل العودة مجددا إلى معبر رفح، فضلا عن منع الكثير من المساعدات والأدوية تحت ذريعة عدم مطابقتها للمواصفات.

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