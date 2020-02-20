سيبدأ الأمير هاري وزوجته ميجان، رسميا حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية البريطانية في 31 مارس، حسبما أعلن ناطق باسمهما.

واعتبارا من الأول من أبريل لن يحظى الزوجان، اللذان أحدثا صدمة الشهر الماضي بإعلان تخليهما عن دورهما ضمن العائلة، بمكاتب في قصر باكينجهام حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية وسيتثملان عبر جمعيتهما الخيرية البريطانية، حسبما ذكر موقع "يورونيوز".

وأوضح الناطق باسم الزوجين أن الأمير هاري سيحتفظ في نهاية المطاف بألقابه العسكرية العزيزة على قلبه.

وأعلن قصر باكينجهام أن قرار الأمير وزوجته يشمل تخليهما عن استخدام لقب السمو الملكي، إلا أن الزوجين يستخدمان تسمية "ساسكس رويال" على حسابهما عبر "إنستجرام" الذي يتابعه 11,2 مليون شخص وعلى موقعهما الإلكتروني الرسمي وقد استخدماه أيضا على عشرات السلع والمنتجات.

ونقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية الأربعاء عن مصدر ملكي لم يكشف عن هويته قوله: "بما أن دوق ودوقة ساسكس تخليا عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية وسيعملان من أجل تحقيق الاستقلالية المالية، يجب مراجعة استخدام كلمة (ملكي) في هذا السياق".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أيضا أن كبار المسؤولين وافقوا على أنه لم يعد من "الممكن" للزوجين الاحتفاظ بكلمة "ملكي".

ويقيم هاري وميجان في دار فخمة في كندا مع ابنهما آرتشي منذ مطلع العام.