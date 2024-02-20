 مندوب مصر بمجلس الأمن يحذر‎ ‎من‎ ‎مخاطر كارثية جراء خطط إسرائيل لاقتحام رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب مصر بمجلس الأمن يحذر‎ ‎من‎ ‎مخاطر كارثية جراء خطط إسرائيل لاقتحام رفح

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 9:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 9:45 م

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر تتحمل العبء الأكبر سياسيا ‏وأمنيا وإنسانيا جراء الحرب الجائرة على الأشقاء في قطاع غزة، لا سيما مع إخفاق مجلس الأمن في إيقاف ‏الحرب. ‏

وأكد خلال جلسة بمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، التزام مصر بالعمل المضني والمتواصل لوقف نزيف الدماء ‏والنزاع المدمر واستعادة الأفق السياسي وتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأمن والاستقرار، ‏مجددا التأكيد على موقف مصر الداعم لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية ‏مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ‏

وأوضح أن مصر تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر وفلسطين والجانب ‏الإسرائيلي؛ لسرعة إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ودفع المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة ‏وبأكبر قدر ممكن؛ لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنقاذ الأشقاء من الحصار الجائر المفروض ‏من سلطات الاحتلال والتصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية؛ لفرض التهجير القسري وتصفية قضية الشعب ‏الفلسطيني النبيلة. ‏

وناشد مجلس الأمن وكل القوى الدولية المسئولية؛ بإنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار، ‏مؤكدا أن ذلك لن يعرقل جهود الوساطة الجارية بل سيوفر لها النجاح، محذرا في الوقت ذاته من المخاطر ‏الكارثية التي تهدد الفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح. ‏

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار على غزة، قائلا: ‏‏«دعونا نتوسط ونتفاوض وسط انسياب المساعدات الإنسانية واستعادة الهدوء؛ لتضميد جراح المصابين خاصة ‏الأطفال والنساء بدلا من التفاوض وسط الخراب والدمار التي خلفته آلة الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني».‏

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