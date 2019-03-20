النفط يقبع قرب ذروة 2019 قبل بيانات المخزون الأمريكي

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر يوم الثلاثاء، بدعم من توقعات باستمرار أوبك في خفض الإنتاج حتى نهاية العام، وقبل نشر بيانات أسبوعية للمخزون الأمريكي من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة سبعة سنتات ليبلغ عند التسوية 67.61 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية لبرنت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 59.57 دولار للبرميل، لكنها أنهت التعاملات عند 59.03 دولار للبرميل بانخفاض ستة سنتات.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 20 سنتا بعدما بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها كبح الإمدادات منذ بداية العام.

وبعد اجتماع قصير في أذربيجان، ألغت أوبك يوم الاثنين اجتماعها المزمع في أبريل نيسان، وستقرر بدلا من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج في يونيو حزيران فور تقييم السوق لتأثير العقوبات الأمريكية على إيران والأزمة في فنزويلا.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزون الأسبوعية في وقت لاحق يوم الثلاثاء، على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح انخفاض مخزونات المنتجات المكررة.