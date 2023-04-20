أمريكا تعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

وتضم المساعدات الجديدة بشكل أساسي ذخيرة أنظمة أسلحة، مثل راجمات صواريخ طراز "هيمارس"، وقذائف مدفعية، حسبما ذكرت كارين جان- بيير، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيت الأبيض، تأتي المساعدات الجديدة من مخازن الجيش الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "ستمكن هذه المساعدة الأمنية الجديدة أوكرانيا من مواصلة الدفاع ببسالة عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية الوحشية غير المبررة".

وتعد الولايات المتحدة أهم حليف لكييف في القتال ضد روسيا، التي شنت غزوا شاملا على الأراضي الأوكرانية قبل أكثر من سنة. وتزود أمريكا أوكرانيا بمساعدات عسكرية بقمية مليارات الدولارات.

كما تعهدت وزارة التنمية الألمانية في برلين بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 111 مليون يورو لأوكرانيا.

وأعلنت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بناء على اتفاق تم في كييف، اليوم الأربعاء، بين وكيل وزارة التنمية الألمانية يوخن فلاسبارت ونائبة رئيسة الحكومة الأوكرانية ايرينا فيريشتشوك.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال سيتم تخصيصها بالدرجة الأولى لبناء مساكن للنازحين داخليا ولترميم دور الحضانة والمدارس والمستشفيات وتجهيزاتها.

من جانبه، وصف فلاسبارت، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ أمس الثلاثاء، إعادة إعمار أوكرانيا بأنها مهمة ضخمة بالنسبة للبلاد وللمجتمع الدولي "وهي قد بدأت الآن بالفعل حتى مع أنه لا توجد نهاية لهذه الحرب تلوح في الأفق مع الأسف"، مشيرا إلى أهمية "هذه الرؤية طويلة المدى والتخطيط المبكر".

يذكر أن الوزارة تدعم أوكرانيا أيضا في مجال رقمنة الإدارة العامة وفي مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والتنمية الحضرية والتعليم المهني بالإضافة إلى دعم أوكرانيا كمرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبياناتها، قدمت الوزارة إلى أوكرانيا ما مجموعه نحو 787 مليون يورو منذ بدء الحرب الروسية، ووصل إجمالي الدعم المدني المقدم من الحكومة الألمانية لأوكرانيا منذ بدء الحرب إلى قرابة 6ر3 مليار يورو لا تتضمن تكاليف دعم اللاجئين القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا.