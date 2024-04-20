استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان برفح جنوبي غزة

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استشهد سبعة فلسطينيين في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن سبعة أشخاص، غالبيتهم أطفال ونساء، استشهدوا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأوضح أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نظرا لعدد الإصابات الناتج عن القصف.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أصدرت الجمعة، حصيلة جديدة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 196 على القطاع.

وأفاد بيان لـ«صحة غزة»، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفًا و12 شهيدًا، و76 ألفًا و833 جريحًا.