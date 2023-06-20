تحرير 45 محضرا لمخابز بلدية مخالفة وضبط لحوم فاسدة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملات تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية على المخابز والأسواق.

أسفرت عن ضبط مخبز قام بتجميع 396 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز للمواطنين، و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، و5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف بمركز الدلنجات.

كما تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بمركزي دمنهور والمحمودية، من ضبط 4 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويعرضوا للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على كمية كبيرة من اللحوم، و3 تجار لتصرفهم في 20 ألف علبة سجائر بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة، وآخر لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما قامت المديرية بشن حملة مماثلة بمركز إدكو، أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جراما للرغيف الواحد، وجارِ تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و7 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.