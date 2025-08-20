أوكرانيا: مقتل أو إصابة 920 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و72 ألفا و700 فرد، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فقط.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11119 دبابة، منها دبابة أمس، و23152 مركبة قتالية مدرعة، 31748 نظام مدفعية، و1468 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1208 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و340 مروحية، و51154 طائرة مسيرة، و3565 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و59202 من المركبات وخزانات الوقود، و3943 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.