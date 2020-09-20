الرئيس العراقي: تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مستقرة

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مستقرة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية -أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أن صالح استقبل في قصر بغداد، عدداً من ضبّاط الفريق الأمني الذي ألقى القبض على مرتكب الجريمة التي عُرفت بـ"جريمة المنصور"، بحق أسرة كاملة من 3 أفراد.

وشدد صالح على أهمية دور القوات الأمنية في فرض النظام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية في الكشف عن المتورطين بممارسة أعمال إجرامية من قتل واختطاف وغيرها من الجرائم، تهدف لتهديد السلم والامن والمجتمعي.

وأشار رئيس الجمهورية العراقي إلى أن تطبيق العدالة بحق مقترفي الجرائم مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة.

وثمّن الرئيس سرعة استجابة القوات الأمنية والتنسيق مع إقليم كردستان في متابعة حيثيات الجريمة وملاحقة مرتكبيها وصولاً لإلقاء القبض على الجاني.

وكانت وكالة الاستخبارات العراقية، قد أعلنت سابقا القبض على منفذ عملية قتل عائلة كاملة في منطقة المنصور ببغداد.