مسئول بحزب ميركل: يجب عدم السماح لمحققين روس بلقاء نافالني

قال نوربرت روتجن، السياسي المختص بالشئون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن طلب روسيا للمساعدة القانونية في قضية نافالني يمثل إشكالية لأن المعارض الروسي يمكن أن يتم استجوابه من قبل محققين روس.

وأضاف روتجن، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج"، أنه من غير المعقول أن يتم استجواب أليكسي نافالني من قبل محققين روس بعد ان تعرض للتسميم باستخدام سم شديد التعقيد يصيب الأعصاب، وحماية نافالني والحفاظ على صحته يعتبر أولوية قصوى.

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن يتوقع أحد أن روسيا تعتزم إجراء محاكمات جنائية جادة للجناة المحتملين.

وأوضح روتجن بالقول: "لا يوجد سبب للاعتقاد بهذا في حالتنا هذه، ثم إن السلطات الروسية ما تزال في نهاية المطاف لا تقوم بالتحقيق في مكان وقوع الجريمة في روسيا".

وأوضح أن هذا التحقيق يمكن أن يتم في إطار الأمم المتحدة، كما أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" والبرلمان الأوروبي أعربا ضمن جهات أخرى عن تأييدهما الشديد لمثل هذا التحقيق.

ويخضع نافالني منذ 22 أغسطس الماضي للعلاج في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين.

وتعرض نافالني لغيبوبة على مدار عدة أسابيع، وتعتبر الحكومة الألمانية وفقا لفحوص أجرتها معامل متخصصة أن تسميم نافالني بمادة تسمم الأعصاب تدخل ضمن مجموعة نوفيتشوك المحرمة دوليا تم فعليا.

تلقت ألمانيا حتى الآن طلبين للمساعدة القانونية المتبادلة من الجانب الروسي.