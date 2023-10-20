شيكابالا: رونالدو نموذج للاعب المحترف وهو «عايش» لكرة القدم

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن مواقفه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر أثناء مباريات البطولة العربية.
وقال شيكابالا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "رونالدو كان على علم أني لعبت في سبورتنج لشبونة، وكنا في نفس الفندق الذي يتواجد فيه فريق النصر".
وأضاف: "كريستيانو "عايش" للكرة، ونموذج للاعب الكرة، وهذا ما ينقصنا هنا في مصر".
وأكمل شيكابالا: "فترة باوك كانت مهمة وكان أول احتراف لي، وما استنجته أننا لدينا نواقص عديدة للغاية".
وعن اللاعب الذي أمتعه في الزمالك.. قال: "حازم إمام كان أحرف من المهاجمين".
وأوضح: "أما محمد عبد الشافي فكان أسهل لاعب تلعب بجواره لأنه لم يتحدث إلا مرة واحدة فقط وكانت مع يوسف أوباما الذي أغضبه كثيرا بسبب كرة معينة".
وأتم شكيابالا: "أما أكثر اللاعبين الذين كانوا ندا لي عدد كبير منهم ولكن أتذكر محمد شوقي وحسام عاشور".