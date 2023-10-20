شيكابالا: رونالدو نموذج للاعب المحترف وهو «عايش» لكرة القدم

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كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن مواقفه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر أثناء مباريات البطولة العربية.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "رونالدو كان على علم أني لعبت في سبورتنج لشبونة، وكنا في نفس الفندق الذي يتواجد فيه فريق النصر".

وأضاف: "كريستيانو "عايش" للكرة، ونموذج للاعب الكرة، وهذا ما ينقصنا هنا في مصر".

وأكمل شيكابالا: "فترة باوك كانت مهمة وكان أول احتراف لي، وما استنجته أننا لدينا نواقص عديدة للغاية".

وعن اللاعب الذي أمتعه في الزمالك.. قال: "حازم إمام كان أحرف من المهاجمين".

وأوضح: "أما محمد عبد الشافي فكان أسهل لاعب تلعب بجواره لأنه لم يتحدث إلا مرة واحدة فقط وكانت مع يوسف أوباما الذي أغضبه كثيرا بسبب كرة معينة".

وأتم شكيابالا: "أما أكثر اللاعبين الذين كانوا ندا لي عدد كبير منهم ولكن أتذكر محمد شوقي وحسام عاشور".