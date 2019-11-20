افتتاح أعمال تطوير مدرسة التمريض برشيد بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أعمال تعلية وتوسعة مدرسة التمريض المقامة أعلى العيادات الخارجية بمستشفى رشيد المركزي، بتكلفة بلغت مليونين و300 ألف جنيه.

وتضم 6 فصول بواقع (فصلين للصف الأول الثانوي تمريض - فصلين للصف الثاني الثانوي تمريض - فصلين للصف الثالث الثانوي تمريض ) بإجمالي عدد 178 طالبة، بهدف تدريب وتعليم طلابها وفق أحدث النظم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم للعمل في مجال التمريض والعناية بالمرضى عقب تخرجهم منها.

وتفقد المحافظ الفصول وإلتقى بالطالبات وحثهن على الجد وبذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل دروسهن حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفة، ثم تجول في مستشفى الطوارئ الجديد بأقسامه المختلفة بمستشفى رشيد المركزي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.