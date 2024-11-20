أمريكا تعترف بجونزاليس رئيسًا لفنزويلا بدلًا من مادورو

اعترفت الولايات المتحدة بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو جونزاليس "رئيسا منتخبا" بعد أشهر من إعلان مادورو فوزه فى انتخابات الرئاسة التي جرت في شهر يوليو.

واعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجونزاليس في منشور على منصة إكس طالب فيه أيضا "باحترام إرادة" الناخبين الفنزويليين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت في وقت سابق إن جونزاليس حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 28 يوليو المتنازع عليها، لكنها لم تعترف به وقتئذ كرئيس منتخب.

وقال جونزاليس في منشور على منصة إكس بعد وقت قصير من بيان بلينكن اليوم الثلاثاء: "نحن نقدر بشدة الاعتراف بالإرادة السيادية لجميع الفنزويليين".

وقال "إن هذه البادرة تحترم رغبة شعبنا في التغيير والإنجاز المدني الذي قمنا به سويا في 28 يوليو.

كان جونزاليس قد غادر فنزويلا، في سبتمبر، ليعيش في المنفى في إسبانيا، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه على خلفية تحقيق في نشر كشوف فرز الأصوات.