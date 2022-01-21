ليفاندوفسكي: لست قلقًا من تعاقد بايرن ميونيخ مع هالاند

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، أنه ليس قلقًا من تعاقد ناديه مع النرويجى إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وهناك تقارير صحفية تفيد باحتمالية رحيل هالاند عن دورتموند بنهاية الموسم الحالى، إذ يتضمن عقده بندًا يسمح له بالمغادرة مقابل 75 مليون يورو، وسط أنباء تفيد باهتمام بطل البوندسليجا بضمه.

وقال ليفاندوفسكي خلال تصريحات أبرزها موقع «سبورت 1»، أنه «شخص صبور» ويتعامل مع هذه التقارير بشكل طبيعى للغاية. وأضاف أنه لا يركز على مثل هذه الأمور، بل إن تركيزه منصب على نفسه وما يقدمه مع الفريق البافارى، مضيفا: «لهذا السبب لا أشعر بالقلق».

ويرى صاحب الـ33 عاما أنه قادر على الاستمرار في أعلى مستوى لمدة عامين أو ثلاثة، وهو ما يعمل بالفعل على الوصول إليه. وأشار إلى اختلاف أسلوبه عن هالاند، الذي وصفه باللاعب الكبير، مضيفا «أنا سعيد لأنه متواجد في البوندسليجا، حيث أشعر بالرضا بوفرة مثل هذه النوعية من اللاعبين في المسابقة».

يذكر أن ليفاندوفسكى توج، يوم الإثنين الماضى، بجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» لعام 2021، متفوقًا على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى والنجم المصرى محمد صلاح.