لافروف لبلينكن: لا نتوقع من لقائنا إحراز تقدم بل ردا على اقتراحاتنا الأمنية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مستهل محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف اليوم الجمعة، عن تطلع موسكو إلى الاطلاع على رد واشنطن على مبادرتها الخاصة بالضمانات الأمنية.

وشكر لافروف، في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع مع بلينكن، الجانب الأمريكي على مبادرة عقد هذا اللقاء اليوم الجمعة، قائلا: "عندما تواصلت معي هاتفيا واقترحت عقد هذا اللقاء بغية بحث مباعث القلق الخاصة بنا بمزيد من التفصيل، رأينا في ذلك فكرة مفيدة لأننا نأمل أن يساعدكم ذلك في إعداد ردود مفصلة على كافة اقتراحاتنا وتقديم اقتراحات مضادة إن كانت موجودة لديكم"، حسبما ذكرت قناة "آر تي" الروسية.

وردا على إعلان بلينكن مؤخرا أنه لا يتوقع إحراز تقدم من اجتماع اليوم، قاللافروف : "لا نتوقع أيضا إحراز تقدم من هذا اللقاء، لكننا نتوقع ردودا على اقتراحاتناوهى واضحة للغاية ونتوقع منكم ردودا واضحة أيضا، بالتوافق مع الالتزامات التي تم تبنيها على أعلى مستوى ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بخصوص المسائل المتعلقة بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، كي لا تعزز أية دولة أمنها على حساب أمن دولة أخرى".

بدوره، صرح بلينكن بأن اجتماع اليوم يأتي ضمن إطار "الجهد المستمر الرامي إلى خفض التوترات وتفادي استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بالدبلوماسية والحوار كسبيل لتسوية الخلافات القائمة، لكنهم من جانب آخر مصممون على الرد على أي "غزو روسي لأوكرانيا بشكل موحد وسريع وقاس".

وتابع بلينكن أنه يعتزم إطلاع لافروف على الموقف المشترك لواشنطن وحلفائها و"أفكار محددة" بشأن بعض مباعث القلق الخاصة بروسيا ومباعث القلق الأمريكية إزاء تصرفات موسكو، بالإضافة إلى "توضيح المبادئ الأساسية التي نحن ملتزمون بالدفاع عنها".

واختتم بلينكن كلمته بالقول: "إنها لحظة حرجة، ونحن في الواقع لا نتوقع أن تتم تسوية خلافاتنا هنا واليوم، لكنني آمل وأتوقع أن نختبر ما إذا كان مسار الدبلوماسية والحوار لا يزال مفتوحا. نحن ملتزمون باتباع هذا المسار وتسوية خلافاتنا سلميا".

كان لافروف قد صرح قبل أسبوع أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن يدونا ضماناتهما الأمنية أمام روسيا "لأن روسيا لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، وذلك بعد جولات متعددة من المباحثات بدت أنها لم تنجح في تقريب الطرفين أكثر.

وتشير روسيا إلى أن أمنها غير مضمون طالما لم يلتزم الناتو بعدم التوسع شرقا أكثر، خصوصا في أوكرانيا وعدم ضم دول سوفيتية سابقة إلى الحلف، بالإضافة إلى سحب الأسلحة والقوات من شرق أوروبا ووسطها.