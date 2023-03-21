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الكويت: تعذر رؤية الهلال.. والخميس أول أيام شهر رمضان


نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 7:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 7:07 م

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، تعذر رؤية الهلال.

وأعلنت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا، مساء الثلاثاء، أن الخميس المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

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