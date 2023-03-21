أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، تعذر رؤية الهلال.

وأعلنت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا، مساء الثلاثاء، أن الخميس المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك.