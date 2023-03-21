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أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، تعذر رؤية الهلال.
وأعلنت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا، مساء الثلاثاء، أن الخميس المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك.
هيئة الرؤية الشرعية: تعذر رؤية الهلال في الكويت.. والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 21, 2023
هيئة الرؤية الشرعية: تعذر رؤية الهلال في الكويت.. والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك#كونا #الكويت