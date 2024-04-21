نشر العقيد أركان حرب حافظ غريب حافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، برومو احتفالا الـ 25 من أبريل عيد تحرير سيناء.

وتضمن الفيديو الذي نشره عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "الفيسبوك"، مشاهد من انتصار أكتوبر حتى تنمية سيناء.

وجاء في الفيديو: "في قلب الظروف القاسية وقف الرجال، فملئت روح الحرية السما، وبعد سنوات من النضال والتضحيات تبدلت الرايات.. فبين أمجاد الماضي نصنع الحاضر ونرى المستقبل الـ25 من أبريل عيد تحرير سيناء ويتواصل البناء".

وتحتفل مصر هذا الأسبوع بالذكرى 42 لتحرير سيناء والذى يوافق 25 أبريل من كل عام؛ وشهدت سيناء خلال العقد الأخير تطوير شامل على كل المناحى، وخصصت الدولة جهودها لتطوير سيناء.