مظاهرات لمعارضي قانون حظر الإجهاض في عدة مدن أمريكية

نظم مؤيدو الحق في الإجهاض احتجاجات اليوم الثلاثاء في واشنطن وغيرها من المدن الكبرى في الولايات المتحدة للإعراب عن معارضتهم لقوانين جديدة تم تمريرها لتقييد الإجهاض.

وبدأت المظاهرات الساعة 12 ظهرا (1600 بتوقيت جرينتش) مع تصاعد الجدل بشأن قوانين جديدة تقيد عملية الإجهاض. وقال المنظمون إن المظاهرات سوف "تغمر الشوارع" في 50 ولاية وفي بورتو ريكو.

ورفع المتظاهرون خارج المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن لافتات كتب عليها "الاجهاض عملية مرتبطة بالرعاية الصحية" و"غضبي لا تسعه هذه اللافتة".

وكانت ولايات ألاباما وميسيسبي وجورجيا وأوهايو وكينتاكي من بين الولايات التي فرضت قوانين جديدة ضد الإجهاض في تحد لحكم المحكمة العليا في عام 1973 الذي أباح الاجهاض في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وقوبلت العديد من القوانين الجديدة بدعاوى قضائية، الأمر الذي ينذر بمواجهات ممكنة في أعلى محكمة في البلاد.

ولا تحظر معظم القوانين الجديدة الإجهاض بشكل كامل ولكن تقصره على المراحل المبكرة من الحمل قبل التحقق من بدء ضربات قلب الجنين. وهذا يحدث في بداية ستة أسابيع من الحمل والمنتقدون للقوانين أشاروا إلى أن هذا يحدث قبل أن تعرض بعض النساء أنهن حوامل.