اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات التواصل والقيادة الفعالة لرؤساء وسكرتيرى القرى، وكذا منسقى حياة كريمة بالقرى الواقعة بنطاق مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، ضمن أنشطة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، وبإشراف من برنامج الأغذية العالمى، وفقاً للبروتوكول الموقع بين البرنامج ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى هذا الشأن، حيث بلغ عدد المتدربين 30 متدربا يمثلون 10 قرى.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمى قد قام بتنفيذ دورتين تدريبتين العام الماضى لإكساب العاملين بالوحدات القروية مهارات الحاسب الآلى فى ظل منظومة التحول الرقمى.

من جانبهم، أشاد المتدربون بجهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى لتنفيذ هذه الدورة التدريبية الهامة والهادفة، التى ساهمت بشكل مباشر فى رفع كفائتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، مقدمين شكرهم للمشرفين والمدربين التابعين للبرنامج والذين قاموا بنقل خبراتهم في مجال تنمية المهارات إلى المتدربين بكل دقة بشكل راقى ومتميز.

تم تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمتدربين، ومن المقرر أن تنطلق غدا الأحد وعلى مدار يومين، الدورة التدريبية لتنمية مهارات التواصل الفعال لمسئولى المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز الخمس، وكذا منسقى البرنامج بالقرى.