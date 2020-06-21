وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة عمليات الوزارة

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بدأت امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، اليوم، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سير أعمال أول أيام الامتحانات بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وحرص شوقي على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان في تمام الساعة الثامنة صباحا، مؤكدا على الالتزام بإجراءات توزيع مواد التعقيم على الطلاب والمعلمين.

وأوضح شوقي أن الوزارة وفرت كافة مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

ويؤدي 652 ألفا و289 طالبا/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.