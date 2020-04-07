إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 70 ألف حالة في كوريا الجنوبية لليوم الثالث

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تجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس ، حاجز الـ 70 ألفا ، وسط تفشي العدوى مجددا، وانتشار السلالة الفرعية الجديدة من المتحور أوميكرون "بي إيه 5".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 71170 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 320 إصابة وافدة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 19 مليونا و9 آلاف و80 .

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 17 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 24794 حالة.