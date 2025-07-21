جلسة استئناف المتهم بهتك العرض: طفل دمنهور يصل المحكمة مرتديا زي سبايدرمان

وصل إلى محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية في محافظة البحيرة، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، ووالدته، مرتديًا زي سبايدرمان؛ لحضور جلسة الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض الطفل.

وتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت خلال جلستها الماضية بتاريخ 23 يونيو 2025، تأجيل جلسة الاستئناف إلى جلسة اليوم الموافق 21 يوليو، لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، بناءً على طلب محامي المتهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم "صبري. ك.ج.ا" 79 عامًا، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، المتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل "ي. م. ع"، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.



