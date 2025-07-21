ضبط شركة لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية للمرور على الأنشطة والأسواق بمركز ومدينة بلبيس.

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب شركه لتعبئة وتجارة المواد الغذائية بناحية أولاد مهنا بقرية أولاد سيف؛ وذلك لحيازة واستخدام زيت طعام صويا في تعبئة عبوات زيت سعة (1 لتر) غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش، وكذلك حيازته وتخزينه زيت طعام صويا في تانك بلاستيك غير مدون عليه أية بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية أو بلد المنشأ أو اسم الصنف.

وتم التحفظ على تانك مملوء زيت طعام صويا بكمية قدرها 250 لتر، و65 كرتونة زيت صويا معبأ بإجمالي780 لتر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.