ضبط شخص بالقاهرة لاستيلائه على أموال من بنوك وشركات مدفوعات إلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على الأموال من بعض البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اكدت تعرض بعض البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية لوقائع إحتيال والإستيلاء على أموالهم من قبل أحد الأشخاص.

ويقوم المتهم بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية ، تم الإستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة، كما ورد لعدة بنوك عاملة بالسوق المصري إخطارات سرقة رصيد بطاقات إئتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد ، لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة مما عرض تلك البنوك لخسائر .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الجهات المعنية ، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة إذ قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك الأجنبية ، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية بإسم شركته التى أنشأها إستكمالاً للشكل الإحتيالى والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة .

وقام المتهم بالإعلان على شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية مقابل الإتفاق مع بعض سارقى البطاقات الإئتمانية "الهاكرز" من خارج البلاد للإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق إحتيالية ، وإستخدم تلك البيانات فى إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بشركته المشار إليها ، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات عن طريق شركات الدفع الإلكترونى المختلفة.

و يقوم المتهم بسحب تلك المبالغ وإقتسامها فيما بينه وبين سارقى البطاقات الإئتمانية من خارج البلاد "الهاكرز" بالإتفاق فيما بينهما على نسبة للمتهم ويتم إرسال باقى المبالغ المستولى عليها إلى سارقى البطاقات الإئتمائية عن طريق محافظ إلكترونية يتم إنشائها من قبلهم لتلقى تلك المبالغ .

وبتكثيف التحريات تبين تمكن المتهم خلال الـــ 3 أشهر الماضية من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج البلاد ، وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على موقعه الإلكترونى بمبالغ مالية بقيمة ٣ ملايين جنيه ، تفُيد قيام أصحاب تلك البطاقات بشراء برامج حاسب آلى وتطبيقات خاصة بالرعاية الطبية والصحية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور ، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى .

وبمراجعة البنوك المتعاقدة مع شركات الدفع الإلكترونى المتعاقدة مع المتهم ، تبين ورود إعتراضات من البنوك الأجنبية على عمليات شرائية التى تمت على الموقع الإلكترونى الخاص بالمتهم بموجب بطاقات دفع إلكترونى ، كما أقرت إحدى شركات الدفع الإلكترونى بقيام المتهم فى خلال 3 أيام بإجراء (18) عملية شرائية "أون لاين" بموجب بطاقات أجنبية مسروقة وإستيلائه على مبالغ مالية بقيمة (500) ألف جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتحريات اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.