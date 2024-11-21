 أبو الغيط يرحب بقرار الجنائية الدولية بشأن توقيف نتنياهو وجالانت - بوابة الشروق
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أبو الغيط يرحب بقرار الجنائية الدولية بشأن توقيف نتنياهو وجالانت

ليلى محمد
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 11:37 م

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار "الجنائية الدولية" بشأن توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وقال أبو الغيط في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع إكس: "أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه".

وأضاف: "العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام وبدونها لن يتحقق".

كما أوضح أن: "الترحيب الدولي بهذه الخطوة يعكس رفضاً دولياً عارماً لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ورغبة في إيقافها عند حدها بأي شكل".

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